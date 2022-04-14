شؤون فلسطينية

ناصيف: الضفة لن ترضخ للاحتلال وشوارعها تنبض بالمقاومة

ناصيف: الضفة لن ترضخ للاحتلال وشوارعها تنبض بالمقاومة
رأفت ناصيف
رام الله - دنيا الوطن
حذر القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، من فرض الاحتلال الإسرائيلي وقائع جديدة بشأن المسجد الأقصى، عبر تصاعد جرائه في الضفة الغربية.

 وأشار ناصيف إلى أنه منذ بداية العام ارتقى 40 شهيدا وعشرات الجرحى والأسرى، بجانب عمليات التخريب والنهب لكل ما هو
فلسطيني، واستباحة كل شيء، ما يشكل مؤشرا على مخطط مرسوم يسعى لفرض أمر واقع بشأن الأقصى والأرض والسيادة.

 وتابع: "هذا الأمر يدعو كل فلسطيني حر يحرص على كرامته ويؤمن بحقه بالحرية والاستقلال ويرفض التبعية، إلى أن يقف بالمكان الصحيح ويعلي صوته مع جنين وسلواد وبيتا والقطاع المحاصر، ويعلن رفضه لكل ما يتعارض ونبض الشارع، ويتعارض مع الوفاء للأسرى والمسرى، والعهد مع من قضى ثابتا محافظا على الراية مرفوعة".

 ودعا إلى ما وصفه "الطلاق الأبدي" مع الاحتلال والتوقف عن اللقاءات والتنسيق الأمني والاستجداء، معربا عن رفضه لتنفيذ
إملاءات على حساب الشعب بقضيته ووطنيته ورموزه وعقيدته وتقاليده وثقافته.

أخبار ذات صلة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

17 شهيدا بالضفة الغربية خلال أبريل الجاري و3 قتلى بعمليات للمقاومة

اللجنة المركزية لحركة فتح تعقدُ اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الميدانية

اللجنة المركزية لحركة فتح تعقدُ اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الميدانية

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

المطران عطا الله حنا: القدس من الركائز الأساسية في إيماننا وانتماءنا الروحي والوطني

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

فدا: بهذا الإرهاب وهذه الجرائم إسرائيل تهيل التراب مجددا على أوسلو

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

حمدونة : قلم الأسير الصحفى الفلسطينى يوازى بندقية

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

الخارجية: جرائـم الاحتلال امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تطالب بحماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تطالب بحماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو إلى النفير للأقصى وتدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو إلى النفير للأقصى وتدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول إطلاق خدمات التسوية باليورو

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب

انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب