ناصيف: الضفة لن ترضخ للاحتلال وشوارعها تنبض بالمقاومة

رام الله - دنيا الوطنحذر القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، من فرض الاحتلال الإسرائيلي وقائع جديدة بشأن المسجد الأقصى، عبر تصاعد جرائه في الضفة الغربية.وأشار ناصيف إلى أنه منذ بداية العام ارتقى 40 شهيدا وعشرات الجرحى والأسرى، بجانب عمليات التخريب والنهب لكل ما هوفلسطيني، واستباحة كل شيء، ما يشكل مؤشرا على مخطط مرسوم يسعى لفرض أمر واقع بشأن الأقصى والأرض والسيادة.وتابع: "هذا الأمر يدعو كل فلسطيني حر يحرص على كرامته ويؤمن بحقه بالحرية والاستقلال ويرفض التبعية، إلى أن يقف بالمكان الصحيح ويعلي صوته مع جنين وسلواد وبيتا والقطاع المحاصر، ويعلن رفضه لكل ما يتعارض ونبض الشارع، ويتعارض مع الوفاء للأسرى والمسرى، والعهد مع من قضى ثابتا محافظا على الراية مرفوعة".ودعا إلى ما وصفه "الطلاق الأبدي" مع الاحتلال والتوقف عن اللقاءات والتنسيق الأمني والاستجداء، معربا عن رفضه لتنفيذإملاءات على حساب الشعب بقضيته ووطنيته ورموزه وعقيدته وتقاليده وثقافته.