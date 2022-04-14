صوافطة: الضفة على نهج المقاومة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس نادر صوافطة اليوم الخميس، أن شعبنا الفلسطيني يقف مع خيار المقاومة، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة.وتابع صوافطة: "خيار المقاومة هو الوحيد القادر على مواجهة المحتل الصهيوني"، مضيفا أن "المحتل لا يستطيع الصمود أمامشعبنا الفلسطيني".وأردف قائلا: "ليس أمام شعبنا في الضفة الغربية إلا خيار المقاومة، لمواجهة المحتل الصهيوني حتى التحرير".ودعا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للنفير العام، والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل.ووجه العاروري "دعوة لأبناء شعبنا البطل وخاصة في رام الله والبيرة لمساندة الصامدين في بلدة سلواد، وكل مناطق الاشتباك،والالتحاق بأبطالها، والالتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصار الصهيوني بكل الوسائل الممكنة".خدمة إخبارية فلسطينيةHurrya News, Ramallah, Ramallah, Ramallah, Palestine 90632, PALESTINE, STATE OFUnsubscribe | Change Subscriber Options