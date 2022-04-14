شؤون فلسطينية

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير

تشييع الشهداء بالضفة الغربية ومواجهات بعد دعوة حماس للنفير
توضيحية
شيعت جماهير غفيرة من الشعب الفلسطيني ظهر اليوم الخميس، جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبلدة حوسان غرب بيت لحم.

 وانطلق موكب الشهيد الطفل قصي حمامرة (14 عاما) من مستشفى بيت جالا إلى بلدة حوسان غرب بيت لحم، واسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل القرية وشوارعها، حيث خرجت مسيرة عفوية غاضبة في البلدة واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

 وفي سلواد، ودع أهالي وأصدقاء الشهيد عمر عليان جثمانه الطاهر، وخرج المشيعون وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة
بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.

  كما وشيعت جماهير جنين الشهيدين مصطفى أبو الرب وشأس كممجي، اللذين ارتقيا متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال
الإسرائيلي، فيما اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير بزيغ غرب رام الله.

 وشهدت مدن رام الله والبيرة وبيت لحم إضرابا شاملا اليوم الخميس، حدادا على أرواح الشهداء، واستنكارا لجرائم الاحتلال
الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وذلك تزامنا مع دعوات حركة حماس للنفير، من أجل التصدي لجرائم الاحتلال.

وزفت حركة حماس كوكبة الشهداء، وحيت الثائرين ضد الاحتلال، داعية إلى مواصلة التصدي إلى جرائمه وإرهابه، مؤكدة  أنَّ إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا العزّل، هو محاولة يائسة لفرض الرَّدع المزعوم، بعد أن مرَّغ الشباب
الأبطال أنفه في سلسلة عمليات نوعية هزَّت كيانه الهش.

ودعت حماس إلى الحشد والنفير غدًا الجمعة، في كلّ المواقع والسَّاحات، وخاصَّة في المسجد الأقصى المبارك، لحماية مسرى
رسول الله، وقبلة المسلمين الأولى من عبث المحتلين وتدنيس المتطرّفين الصهاينة.

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