دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تطالب بحماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال
طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بالتحرك الدولي الفوري لتوفير حماية دولية للشعب
الفلسطيني في الأراضي المحتلة في ظل الجرائم بحق الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي "تشهد الأراضي
المحتلة يوما داميا جديدا في اطار مجزرة متواصلة تمارسها حكومة الاستيطان الإرهابية في كامل الأراضي المحتلة، وكان آخرها خمسة شهداء في أقل من أربع وعشرين ساعة برصاص
جنود الاحتلال، وهم:
الشهيد الطفل قصي فؤاد حمامرة من بلدة حوسان غرب بيت لحم.
الشهيد محمد حسن محمد عساف من قرية كفر لاقف في قلقيلية. الشهيد عمر محمد عليان عاما من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله والبيرة.
الشهيد شأس كممجي من بلدة كفردان غرب جنين.
الشهيد مصطفى أبو الرب من بلدة مسلية جنوب جنين.
إضافة لعشرات الإصابات، بعضها في وضع خطير، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لعشرات المدن والبلدات
والمخيمات الفلسطينية، وشنها حملة اعتقالات
واسعة".
واعتبر التميمي "أن التقاعس الدولي عن القيام بما يقتضيه الوضع في الأرض المحتلة وفق القوانين والاتفاقيات والأعراف
الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الانسان، انما يعتبر مشاركة لحكومة الاحتلال الإرهابية في الجرائم التي ترتكبها".
وحذر التميمي من أن "ذلك سيشعل الأرض المحتلة وسيقود الى نتائج لا تحمد عقباها وسيدفع المجرمون ثمن جرائمهم وليتحمل
المجتمع الدولي وهيئاته، التي تكيل بمكيالين، هذه النتائج ".
والمخيمات الفلسطينية، وشنها حملة اعتقالات
واسعة".
واعتبر التميمي "أن التقاعس الدولي عن القيام بما يقتضيه الوضع في الأرض المحتلة وفق القوانين والاتفاقيات والأعراف
الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الانسان، انما يعتبر مشاركة لحكومة الاحتلال الإرهابية في الجرائم التي ترتكبها".
وحذر التميمي من أن "ذلك سيشعل الأرض المحتلة وسيقود الى نتائج لا تحمد عقباها وسيدفع المجرمون ثمن جرائمهم وليتحمل
المجتمع الدولي وهيئاته، التي تكيل بمكيالين، هذه النتائج ".
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