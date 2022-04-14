شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تدعو إلى النفير للأقصى وتدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو إلى النفير للأقصى وتدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم للتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة، في ظل الدعوات التي أطلقها المستوطنون لاقتحام المسجد وذبح قرابين فيه.

وحذرت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، سلطات الاحتلال من أن محاولات المستوطنين اقتحام المسجد ستؤدي إلى تفجير واسع النطاق وغير مسبوق للأوضاع على الأرض، سيتحمل الاحتلال تبعاتها الخطيرة.

وأدان البيان حملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أن هذا التصعيد الذي يتخذ طابعا وحشيا ودمويا، لن يفلح في قمع إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

وأشار إلى أن إطلاق يد جيش الاحتلال والمستوطنين في ارتكاب جرائم حرب من قتل وقمع وتنكيل واعتقال وتدنيس للمقدسات يؤكد من جديد الطبيعة العدوانية والوحشية للاحتلال الذي يمارس إرهاب الدولة.

وأدان البيان الصمت الدولي تجاه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والمعايير المزدوجة التي يتعامل بها في قضايا حقوق الإنسان.

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