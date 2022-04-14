شهيد متأثراً بجراحٍ أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، باستشهاد المواطن فواز حمايل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا، أمس الأربعاء.وكان المواطن على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس.وكانت وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم الخميس، استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين.وقالت مصادر محلية، إن الشهيدين في جنين هما: الشاب مصطفى أبو الرب من قرية مسيلية، والشاب شأس كممجي، شقيق الأسير أيهم كممجي أحد منفذي عملية نفق الحرية في سجن جلبوع العام الماضي.