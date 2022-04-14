"التعليم العالي" تصدر نشرة إرشادية لطلبة الثانوية العامة حول الدراسة في الجامعات والكليات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، اليوم، نشرةً إرشادية لطلبة الثانوية العامة حول الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 2021-2022م.وتشتمل النشرة على نصائح إرشادية للطلبة حول الالتحاق بالجامعات والكليات واختيار التخصصات المناسبة، إضافةً لأسس القبول في الجامعات المحلية ونظام تصديق الشهادات، ونظام المعادلة للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العاليغير الفلسطينية.كما وتشتمل على البرامج والتخصصات المعتمدة في الجامعات والكليات الفلسطينية، إضافةً لزوايا خاصة بالمنح الدراسية وصندوق إقراض الطلبة وخدماته.وأشار رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي إلى أنه سيتم إرسال النشرة لمختلف مديريات التربية والتعليم لتعميمها على الطلبة،منوهاً إلى أنه بالإمكان الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.