(مساواة) يطالب السنوار بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية





ووفق المذكرة لم تجر الانتخابات المحلية في قطاع غزة منذ عام 2005، فيما لم تشهد بعض مجالسها المحلية أية انتخابات في تاريخها، الأمر الذي يتعارض تعارضاً جوهرياً مع اعلان الاستقلال والقانون الأساسي الذي نص بوضوح على أن للفلسطينيين – كافة ودون تمييز وعلى إطلاقهم حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص حق التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام.



وأشارت المذكرة إلى أن حركة حماس قد شاركت مشاركة واضحة في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً في المجالس المحلية في المحافظات الشمالية والتي أسفرت عن فوز قوائم محسوبة على حركة حماس في مجالس محلية لمدن كبرى مثل طولكرم والخليل والبيرة وقلقيلية وفقاً للتشريعات الناظمة للانتخابات، فيما تمنع الحركة بصفتها الحزب الحاكم في المحافظات الجنوبية إجراء الانتخابات المحلية منذ 17 عاماً، الأمر الذي يندرج تحت مظلة انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين والمواطنات ويتناقض بشكل جوهري مع متطلبات حماية الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.



ومن الجدير بالذكر أن "مساواة" هي هيئة رقابة أهلية مستقلة تعنى بالرقابة على أداء مؤسسات الحكم وفي مقدمتها منظومة العدالة بما يصون الحقوق الدستورية للمواطنين/ات وتجسد القيم والمبادئ والنصوص الدستورية التي تضمنها القانون الأساسي وإعلان الاستقلال بصفتهما العقد الاجتماعي الناظم لسائر العلاقات والسلطات والمرجعية الدستورية والقانونية التي يقوم عليها النظام القانوني في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في مذكرة وجهها إلى رئيس حركة حماس، في قطاع غزة، يحيى السنوار بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية.