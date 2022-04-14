غزة: "الاقتصاد" تقرر منع عقد دورات في مجال تداول العملات الرقمية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، قراراً بمنع مركز تدريب من عقد دورات في مجال تداول العملات الرقمية.وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، اليوم: إن القرار الذي أصدره وكيل الوزارة ينص على منع مراكز التدريب التعليمية من عقد أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال تداول العملات الرقمية.وأكد البيان، أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.