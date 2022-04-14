للعمل في قطر.. "التعليم" بغزة تشرع بإجراء مقابلات استقطاب معلمين من غزة

رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بإجراء مقابلات لاستقطاب معلمين من غزة للعمل في دولة قطر.وتُجرى المقابلات عن بُعد عبر تطبيق Microsoft Teams في مختبرات الحاسوب التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة حيث ستستمر لمدة خمسة أيام.وتستهدف المقابلات المعلمين الذين اجتازوا الامتحان التحريري الذي نفذته الوزارة قبل عدة أيام.يشار إلى أن الامتحانات والمقابلات تُنفذ بالتعاون بين وزارة التربية التعليم بغزة والضفة ووزارة التعليم في دولة قطر والسفارة الفلسطينية في دولة قطر.