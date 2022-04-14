غزة: المحكمة العسكرية تمهل مواطناً عشرة أيام لتسليم نفسه

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم محمد سعيد محمد أبو الكاس، هوية رقم (800220758)، سكان جباليا "بلوك 8"، عشرة أيام من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14/04/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة في تصريح صحفي، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.