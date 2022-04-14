"الشعبيّة": المواجهة مع الاحتلال بحاجة لتوحيد الصفوف في الميدان

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، بصمود ومقاومة شعبنا الباسلة ضد اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة.ورأت "الشعبية"، في هذه الاعتداءات التي تتعمّد فيها القتل المباشر وتوسيع دائرة الاعتقالات كما جرى بالأمس وصباح اليوم في كل من سلواد وجنين وحوسان وأدت إلى استشهاد خمسة شبّان وفتية، "أننا أمام مخطط متصاعد من العدوان لفرض وقائع جديدة – كما يتوهّم العدو- تمكّنه من تعميق احتلاله وفرض رؤيته الاستعماريّة الاجلائيّة على شعبنا".وشددت الجبهة بتصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ مواجهة هذا المخطّط يتطلّب التأكيد مُجدّدًا وضرورة المسارعة لتوحيد الصفوف في الميدان، وتشكيل لجان الحماية، والقوات المشتركة للتصدّي لهذه الاعتداءات وملاحقة قوات الاحتلال والمستوطنين أينما تواجدوا على أرضنا.وفي السياق ذاته، دعت الجبهة إلى ضرورة المعالجة الوطنية الأشمل في إدارة الصراع مع الاحتلال وذلك بتنفيذ الاتفاقيات الوطنية الموقّعة التي تشمل البرنامج المشترك، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنية بشكلٍ ديمقراطي، والشراكة في القرار وإلغاء الاتفاقيات مع العدو وسحب الاعتراف به، مُتسائلةً بهذا الخصوص عن مصير قرارات المجلس المركزي التي أشبعونا قولاً على أنّها للتنفيذ!!وختمت الجبهة بتوجيه التحيّة لأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن وجودنا وهم: الشاب عمر محمد عليان، والفتى قصي فؤاد حمامرة، وشأس كممجي، ومصطفى أبو الرب، وأمير حسن حمّاد، مُتمنيةً للمصابين الشفاء العاجل، وللأسرى الحرية.