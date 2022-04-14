فتح: إسرائيل ترى في صمت المجتمع الدولي غطاءً لجرائمها





وطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالخروج من دائرة القلق والمتابعة الى دائرة الإدانة وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.



رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المجلس الثوري، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامه القواسمي، العالم أجمع بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية أمام إعلان إسرائيل الحرب والعدوان على شعبنا الفلسطيني، وما تقوم به من إعدامات ميدانية وقتل للأطفال والشباب واقتحام للمسجد الأقصى المبارك.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إسرائيل ترى في صمت المجتمع الدولي بمثابة غطاء لإجرامها وعدوانها على الشعب الفلسطيني.