وزارة الثقافة تلغي أمسيات فرق الإنشاد في الأغوار

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الثقافة إلغاء أمسيات الانشاد الديني في الأغوار نتيجة للظروف الراهنة التي يتعرض لها شعبنا من عدوان دموي وتماشياً مع قرار الإضراب الوطني الشامل حداداً على أرواح الأكرم منا، الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن حرية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.وكانت هذه الفعاليات الرمضانية ضمن سياسة الوزارة والحكومة لدعم الأغوار وصمودهم، وكان مقرر تنظيمها يوم غدٍ الجمعة في مدينة أريحا وبلداتها: النويعمة، الزبيدات، العوجا، مخيم عقبة جبر ومرج نعمة، في الفترة ما بين ١٥-٢٢ نيسان.