صيدم: مركزية فتح تجتمع اليوم لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل

رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، أن اجتماعا للجنة سيعقد، اليوم الخميس، في مقر التعبئة والتنظيم في مدينة رام الله، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا.وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن شعبنا سيتصدى بإرادة حديدية لمحاولات حكومة الاحتلال تركيعه وإذلاله من خلال العمليات العسكرية المتواصلة.وطالب صيدم الفصائل الوطنية كافة بالتوحد لمواجهة العدوان والانخراط في المواجهة المفروضة على شعبنا، مشدداً على أن الاحتلال سيرتد على أعقابه خائباً دون تحقيق أهدافه.وأوضح صيدم، أن مسار التطبيع مع الاحتلال سيفشل، وأن شعبنا سيُفشل محاولات إنهاكه وقتل هويته الوطنية، وتهويد القدس.