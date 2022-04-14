هيئة الأسرى: الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 على التوالي

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها اليوم الخميس، أن الأسير خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من مدينة الخليل ، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 42 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة بحقه.وأضافت الهيئة، أن عواوده يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، وعدم انتظام في نبضات القلب و مجرى التنفس، إضافة إلى صعوبة في الحركة، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن .ولفتت الهيئة وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن ما زالت إدارة السجون تتعمد في تجاهل وضعه الصحي وترفض نقله الى مستشفيات طبية وتكتفي بحجزه بما يسمى " عيادة سجن الرملة "وتدين الهيئة استمرار كافة الجرائم وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين ، كما تعتبرها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية .يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات.