وزارة الثقافة تلغي أمسيات الأغوار الرمضانية





رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الثقافة إلغاء أمسيات الأغوار الرمضانية احتراماً لدماء الشهداء وتماشياً مع قرار الاضراب الشامل الذي يعم ارجاء البلاد حداداً على الشهداء الأبرار واستنكاراً للهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا.هذا ويأتي تنظيم الفعاليات الرمضانية ضمن سياسة الوزارة والحكومة دعم الاغوار وصمودهم، وكان مقرر تنظيمها يوم غدٍ الجمعة في مدينة اريحا وبلداتها: النويعمة، الزبيدات، العوجا، مخيم عقبة جبر ومرج نعمة، في الفترة ما بين ١٥-٢٢ نيسان.