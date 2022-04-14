شؤون فلسطينية

جامعة "خضوري" تستنكر اقتحام حرمها الرئيس والاعتداء على طلبتها وكادرها

جامعة "خضوري" تستنكر اقتحام حرمها الرئيس والاعتداء على طلبتها وكادرها
رام الله - دنيا الوطن
تستنكر جامعة فلسطين التقنية – خضوري استمرار انتهاك حرمة حرمها الرئيس في طولكرم وتواصله من جيش الاحتلال وقواته المسلحة، والمستعربة بلباس مدني، والاعتداء على الطلبة وكوادر الجامعة، وتعرض العشرات منهم للإصابة بالرصاص الحي، وغيرها من العيارات النارية القاتلة، والغازية السامة، وتهديد حياتهم، وتعطيل المسيرة الأكاديمية.

والجامعة إذ تستنكر مسلسل الاعتداءات والاقتحامات اليومية المتكررة لحرم الجامعة في طولكرم، وفي فرعها في العروب الخليل التي كان آخرها  قيام قوة خاصة مستعربة مدججة بالسلاح باقتحام مدخل الجامعة الرئيس، واستهداف أحد حراسها بالرصاص، واعتقاله، وإصابة أحد طلبتها بإصابة خطيرة في الرأس، وتعريض حياة ما يزيد عن ثمانية آلاف طالب وطالبة للخطر.

وتعتبر الجامعة أن الاحتلال الذي يسرق أراضيها، ويعتدي على طلبتها في وضح النهار، يمارس عقيدته الأمنية الإجرامية في إرهاب الآمنين دون أي رادع، أو اعتبار للقيم الإنسانية ضاربا بعرض الحائط كل المحرمات والقوانين الإنسانية والدولية.

وهذه الممارسات تعد انتهاكاً مرفوضاً، واستمراراً لسلسلة الانتهاكات الدائمة والمتواصلة لحرمها، وتشكل تهديداً لحياة الطلبة، وأمنهم الأكاديمي.

وفي هذا السياق تجدد الجامعة دعوتها للمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة إلى التدخل العاجل من أجل لجم هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المسيرة التعليمية والأكاديمية، وضمان حصول الطلبة على تعليمهم الجامعي بشكل آمن، والعمل على فضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجامعة.

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