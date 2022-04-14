شؤون فلسطينية

سيتم اتخاذ "قرارات استراتيجية".. اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لبحث العدوان الإسرائيلي

سيتم اتخاذ "قرارات استراتيجية".. اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لبحث العدوان الإسرائيلي
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئاً لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا، وإنه سيتم اتخاذ قرارات استراتيجية خلاله.

وأضاف الشيخ في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال اتخذت قراراً واضحاً برفع وتيرة القتل في أراضي دولة فلسطين عبر تعليماتها لجيشها بالقتل دون قيود، مشيراً إلى أن ما يجري مجزرة حقيقية لا يمكن السكوت عليها.

وحمّل إسرائيل كقوة احتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات عدوانها الذي يجري بغطاء دولي كامل، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية الفورية في ظل عجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول منح شعبنا الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشار الشيخ إلى استمرار التنسيق مع الأردن لوقف العدوان على المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المستوطنين المتواصلة ومحاولات تقديم "القرابين" في ساحاته.

ووجه نداء عاجلاً إلى الفصائل الوطنية بما فيها حركة حماس، للجلوس فوراً لتحقيق الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لا يمكن مواجهة العدوان إلا بالوحدة الوطنية.

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