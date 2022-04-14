دولي

وزير الخارجية التركي: أنقرة تسعى لإقامة علاقة دائمة مع إسرائيل

وزير الخارجية التركي: أنقرة تسعى لإقامة علاقة دائمة مع إسرائيل
مولود جاويش أوغلو - وزير الخارجية التركي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تركية، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التقى بمجموعة من الصحافيين الإسرائيليين الموجودين في تركيا في رحلة لمدة ثلاثة أيام. 

ووفقًا لـ(الميادين)، فإن وزير الخارجية، صرّح بأن "أنقرة تسعى لإقامة علاقة دائمة مع إسرائيل". 

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رحلة الصحافيين مموّلة بالكامل من قبل مديرية الاتصالات، وهي جزء من مكتب الرئيس رجب طيب إردوغان. 

وواصل جاويش أوغلو القول : "تركيا وإسرائيل لديهما مصالح مشتركة"، وأنّ بلاده "مستعدة لتطوير التعاون الثنائي والحوار الإقليمي من خلال أجندة إيجابية"، مشيراً إلى أنّ "دفء العلاقات الثنائية يعتمد على سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين". 

وتابع: "منذ العام 1949 شهدت علاقتنا تقلبات، وذلك بسبب انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، لا بسبب مشاكل في علاقاتنا الثنائية"، مضيفاً: "نتوقع من الجانب الإسرائيلي احترام القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية من أجل علاقة دائمة". 

وأشار جاويش أوغلو إلى أنّ بلاده تريد "تطوير إمكانات التعاون مع "إسرائيل" في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي"،  مؤكّداً وجود "زخم جديد في العلاقات الثنائية في الوقت الراهن". 

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإنّ وزير الخارجية التركي أوضح أنّ لبلاده "حجم تعاون تجاري كبيراً مع إسرائيل"، لافتاً إلى أنّ "حجم التجارة الثنائية زاد بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من جائحة كورونا". 

وأضاف: "على الرغم من أنّ الجائحة قلّلت من السياحة أيضاً، لكن نأمل هذا العام استضافة المزيد من السيّاح الإسرائيليين في تركيا". 

ووفقاً لجاويش أوغلو: "هناك حماسة واضحة للمضيّ قدماً في خط أنابيب الغاز الطبيعي المحتمل، إذا تمّ العثور على الشروط الاقتصادية الصحيحة". 

 

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