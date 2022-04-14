وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير إعلام دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، كاروان زكي، عن حريقٍ اندلع في مخيم "جم مشكو" للنازحين، أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين بجروح.ووفق (موقع رؤيا الإخباري)، قال مدير إعلام دائرة الهجرة، إن "حريقًا اندلع في مخيم للنازحين، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. والتهم عددا من خيم النازحين، موضحا أن الحريق ألحق اضراراً مادية بالمخيم".ويشار إلى أنه يحيط مدينة دهوك الجبال من ثلاث جهات حيث يقع الجبل الأبيض في شمالها و جبل زاوا في الجنوب ومام سين في الشرق أما من الجهة الغربية فتنفتح على سهل سيميل الزراعي، ويوجد في دهوك كثير من المواقع الآثارية ومنها كهف جار ستين الواقع في جبل بمنطقة سد دهوك وتوجد فيها أكثر من 15 موقع أثرى آخر.