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انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب

انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام مغربية، عن رصدها، العشرات من المهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بمختلف شوارع مدينة الدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة. 

وقالت وكالة "هيسبرس" المغربية، إن "أزقة درب الكبير القريبة من المحطة الطرقية المعروفة تحولت إلى نقط لتجمع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحتلون جنبات بعض العمارات السكنية ويجعلون منها أماكن للمبيت". 

في حين، وجّه العيديد من النشطاء المغربيين انتقادهم هذه الظاهرة، في ظل تراجع الدعم المعنوي والعيني الذي كان يقدمه المواطنون لهؤلاء المهاجرين. 

وعلّقت الفاعلة الحقوقية بشرى عبدو: "للأسف الشديد، يعيش هؤلاء المهاجرون في ظروف جد صعبة، وخاصة في هذا الشهر، في غياب أي دعم أو مساعدات عينية". 

واستفسرت عن دور المجلس الجماعي للدار البيضاء في توفير مآو للمبيت لهؤلاء المهاجرين، مشيرة إلى ضرورة تقديم الدعم لهم وتوفير أماكن جيدة تقيهم البرد والمطر والحر. 

 
وشددت عبدو على أن "هذه الفئة تعيش بالعاصمة الاقتصادية ظروفا قاهرة تتجلى في المبيت في أماكن لا إنسانية، والاعتماد على التسول في الطرقات وبالقرب من إشارات المرور". 

 

 

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