حماس تدعو الشعب الفلسطيني لشد الرحال غدًا لإفشال مخطط "ذبح القرابين"

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي، نشرته اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني إلى النفير في (فجر حماة الأقصى) دفاعًا عن القدس والأقصى وإفشالًا لمخطط "ذبح القرابين" فيما يُسمى عيد الفصح.وقالت الحركة، إننا "نستنفر جماهير شعبنا المجاهد، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرّحال في (فجر حماة الأقصى)، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة القادمة 15 نيسان/أبريل، الموافق 14 رمضان المبارك، دفاعًا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغوّل المستوطنين، وإفشالًا لخطط تدنيس الحرم، فيما يسمّى "ذبح القرابين".وأكدت الحركة، خلال البيان، على أن رباط الشعب الفلسطيني المتواصل في الفجر العظيم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تعبيرعن وحدة الشعب وقوته في مواجهة (الاحتلال الصهيوني) وقطعان مستوطنيه، وعن تمسّكه بحقوقه الوطنية؛ وفي القلب منها القدس المخضّبة بدماء الشهداء الزكيّة.