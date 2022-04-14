شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة تطال 30 مواطنا في الضفة

حملة اعتقالات واسعة تطال 30 مواطنا في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا من محافظات الضفة الغربية .

 ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من مخيم نور شمس، وهم: نعمان مغير بردويل، وإسماعيل عزت جابر، وسعيد عزت جابر، وعايد أبو حرب، وعدي شعبان، وإسلام خالد فودة، وإيهاب الأشقر، وهيثم مرعي شحادة، وعلي جابر، وأنس محمود جابر، موسى المشة، وأحمد المشة، وحسن المشة.

 ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

  كما شنت حملة اعتقالات في بيت لحم، شملت الشاب عمر إبراهيم موسى (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الخض.

إضافة إلى اعتقالها ثلاث مواطنين من نابلس، وهم: بلال اشتية من قرية تل، وأمير اشتية من منزله في رفيديا، وحمدي دويكات من بلاطة البلد شرقي المدينة.

 وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء مجد ومحرم وعماد كممجي من بلدة كفردان، إضافة إلى المواطن زكي مرعي، والمواطن محمد حافظ صعايدة من بلدة اليامون.

الخليل لم تكن بمعزل عن حملة الاعتقالات حيث تم اعتقال،  سبعة مواطنين، وهم: أبي يوسف ابو مارية، ومهدي مرشد عوض، وعمرو علاء أبو عياش، من بلدة بيت أمر، والأسير المحرر جبريل شاهر الأطرش من مدينة الخليل، وجميل زماعرة، ومحمد زماعرة من بلدة حلحول، ونسيم تيسير الطيطي من مخيم العروب.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 على التوالي

هيئة الأسرى: الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 على التوالي

وزارة الثقافة تلغي أمسيات الأغوار الرمضانية

وزارة الثقافة تلغي أمسيات الأغوار الرمضانية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية شهر إبريل الجاريّ

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية شهر إبريل الجاريّ

جامعة &#34;خضوري&#34; تستنكر اقتحام حرمها الرئيس والاعتداء على طلبتها وكادرها

جامعة "خضوري" تستنكر اقتحام حرمها الرئيس والاعتداء على طلبتها وكادرها

سيتم اتخاذ &#34;قرارات استراتيجية&#34;.. اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لبحث العدوان الإسرائيلي

سيتم اتخاذ "قرارات استراتيجية".. اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لبحث العدوان الإسرائيلي

الداخلية بغزة تفرج عن 40 نزيلاً أمضوا ثلثي محكومياتهم

الداخلية بغزة تفرج عن 40 نزيلاً أمضوا ثلثي محكومياتهم

&#34;الإحصاء&#34;: استمرار ارتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

"الإحصاء": استمرار ارتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

المرور: سبع إصابات في 15 حادث خلال الـ24 ساعة بالقطاع

المرور: سبع إصابات في 15 حادث خلال الـ24 ساعة بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 على التوالي

هيئة الأسرى: الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 على التوالي

وزارة الثقافة تلغي أمسيات الأغوار الرمضانية

وزارة الثقافة تلغي أمسيات الأغوار الرمضانية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية شهر إبريل الجاريّ

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية شهر إبريل الجاريّ

جامعة &#34;خضوري&#34; تستنكر اقتحام حرمها الرئيس والاعتداء على طلبتها وكادرها

جامعة "خضوري" تستنكر اقتحام حرمها الرئيس والاعتداء على طلبتها وكادرها

الداخلية بغزة تفرج عن 40 نزيلاً أمضوا ثلثي محكومياتهم

الداخلية بغزة تفرج عن 40 نزيلاً أمضوا ثلثي محكومياتهم

&#34;الإحصاء&#34;: استمرار ارتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

"الإحصاء": استمرار ارتفاع أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي

المرور: سبع إصابات في 15 حادث خلال الـ24 ساعة بالقطاع

المرور: سبع إصابات في 15 حادث خلال الـ24 ساعة بالقطاع

مصرع مواطن بحادث سير في أريحا

مصرع مواطن بحادث سير في أريحا

منوعات

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

لهذا السبب الغريب.. عايدة رياض تنهار على الهواء مباشرة

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بسمة وهبة بسبب تصريحها الأخير

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: حمو بيكا وعمر كمال يكشفان عن خسائرهم الخيالية بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

شاهد: باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو طريف مع زوجته

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

هل تراجع توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن؟

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال &#34;منك لله&#34;

بعد وقوعها ضحية.. عايشة بن أحمد تهاجم رامز جلال "منك لله"

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

شاهد: طارق لطفي يطلب المساعدة من جمهوره لحل هذه الأزمة المفاجئة

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

عربي

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

وفاة شخص جرّاء اندلاع حريق في مخيم للنازحين في العراق

انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب

انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع المغرب

هزّة أرضية تضرب العراق

هزّة أرضية تضرب العراق

الأمير القطري يعزّي السيسي في ضحايا حادث الحافلة

الأمير القطري يعزّي السيسي في ضحايا حادث الحافلة