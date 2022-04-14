حملة اعتقالات واسعة تطال 30 مواطنا في الضفة

، وهم: بلال اشتية من قرية تل، وأمير اشتية من منزله في رفيديا، وحمدي دويكات من بلاطة البلد شرقي المدينة.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء مجد ومحرم وعماد كممجي من بلدة كفردان، إضافة إلى المواطن زكي مرعي، والمواطن محمد حافظ صعايدة من بلدة اليامون.



الخليل لم تكن بمعزل عن حملة الاعتقالات حيث تم اعتقال، سبعة مواطنين، وهم: أبي يوسف ابو مارية، ومهدي مرشد عوض، وعمرو علاء أبو عياش، من بلدة بيت أمر، والأسير المحرر جبريل شاهر الأطرش من مدينة الخليل، وجميل زماعرة، ومحمد زماعرة من بلدة حلحول، ونسيم تيسير الطيطي من مخيم العروب.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا من محافظات الضفة الغربية .ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من مخيم نور شمس، وهم: نعمان مغير بردويل، وإسماعيل عزت جابر، وسعيد عزت جابر، وعايد أبو حرب، وعدي شعبان، وإسلام خالد فودة، وإيهاب الأشقر، وهيثم مرعي شحادة، وعلي جابر، وأنس محمود جابر، موسى المشة، وأحمد المشة، وحسن المشة.ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.كما شنت حملة اعتقالات في بيت لحم، شملت الشاب عمر إبراهيم موسى (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الخض.إضافة إلى اعتقالها ثلاث مواطنين من نابلس