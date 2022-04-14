زيلينسكي يشيد بدفاع أربع دول عن بلاده ضد الهجوم الروسي





وجاء ذلك خلال اجتماع جمع زيلينسكي مع رؤساء هذه الدول في العاصمة كييف، وذلك وفق ما نقلت وكالة (الأناضول). وقد أعرب زيلينسكي عن شكره للرؤساء الأربعة الذين وقفوا إلى جانب أوكرانيا، وقدموا الدعم لها، والتي كانت من أوائل الدول التي دعمت أوكرانيا بما يتعلق بسياسة فرض العقوبات على روسيا.





وقد دعا زيلينسكي عبر حسابه على تطبيق تلغرام إلى اتحاد العالم ضد العدوان الروسي، ومساعدة بلاده. وأضاف بأن "أوكرانيا لم تجعل الجيش الروسي يتوقف بل جعلته يرجع إلى الوراء، وأن الحرب بعيدة عن الانتهاء، وأن هذه هي الجولة الأولى فقط".





كما أكد بأن "بلاده تحتاج إلى قائمة محددة من الأسلحة لمواصلة الدفاع عن العالم ضد العدوان الروسي". وقد شدد زيلينسكي عن حاجة بلاده العاجلة لمدفعيات ومدرعات ثقيلة.









رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بدعم أربع دول لبلاده، وهي بولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا.