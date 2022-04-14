واشنطن تقدم دعما عسكرياً ثقيلاً لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وذلك وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء. فيما قدّمت فرنسا معدات بأكثر من 100 مليون يورو.وخلال اتصال هاتفي للرئيس بايدن، مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال بايدن إن المساعدات تشمل المدرعات والمدفعيات والمروحيات، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).وقال بايدن أن القدرات العسكرية الجديدة التي ستصل لأوكرانيا تتضمن أنظمة مدفعية، وآليات نقل مدرعة. وتهدف هذه المساعدات لدعم أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي المتركز في شرق البلاد.وقد ترددت الولايات المتحدة في إرسال مساعدات؛ تخوفاً من اعتبارها طرفاً في الحرب، وتحسبا لزيادة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.وقد حصلت أوكرانيا على الدعم العسكري الأكبر من الولايات المتحدة، فقد وصلت قيمة المساعدات العسكرية التي وصلت لأوكرانيا قبل إعلان يوم الأربعاء 2.4 مليار دولار.