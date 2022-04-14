عربي

الأمير القطري يعزّي السيسي في ضحايا حادث الحافلة

الأمير القطري يعزّي السيسي في ضحايا حادث الحافلة
رام الله - دنيا الوطن
نشر الديوان الأميري القطري، اليوم الخميس، بيانًا قدّم من خلاله، الأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني،  بواجب العزاء للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان.

ووفقًا لـ(روسيا اليوم)، فقد جاء في البيان، إنّ "أمير البلاد عزّى السيسي في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، متمنينا للمصابين الشفاء العاجل".

ونشر ديوان الأمير تعزيةً مماثلة، تحمل توقيع نائب الأمير.

ويُشار إلى أنّ وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت، أمس، مصرع 10 أشخاص، هم 4 سياح فرنسيين وآخر بلجيكي و5 مصريين، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة، إثر تصادم حافلة سياحية وسيارة نقل بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان في جنوب مصر.



أخبار ذات صلة

شاهد: اندلاع حريق هائل بالعاصمة المصرية

شاهد: اندلاع حريق هائل بالعاصمة المصرية

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

قطر: ندين بشدّة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس

قطر: ندين بشدّة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

الرجوب يتلقى برقية تعزية من رئيس الاتحاد الاسيوي باستشهاد اللاعب محمد الغنيم

الرجوب يتلقى برقية تعزية من رئيس الاتحاد الاسيوي باستشهاد اللاعب محمد الغنيم

حزب الشعب يدين اقتحام جامعة خضوري ويدعو منظمة التحرير والحكومة لتحمل مسؤولياتهما

حزب الشعب يدين اقتحام جامعة خضوري ويدعو منظمة التحرير والحكومة لتحمل مسؤولياتهما

أبو مويس يبحث مع المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب تعزيز التعاون لخدمة التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب تعزيز التعاون لخدمة التعليم العالي

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر ونحذر من خطورة استفزاز مشاعر المسلمين برمضان

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر ونحذر من خطورة استفزاز مشاعر المسلمين برمضان

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (539) فلسطينياً خلال شهر آذار/مارس 2022

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (539) فلسطينياً خلال شهر آذار/مارس 2022

مانويل مسلم: سنموت دفاعا عن الأقصى ولن نسلّم مفاتيحه للاحتلال الاسرائيلي

مانويل مسلم: سنموت دفاعا عن الأقصى ولن نسلّم مفاتيحه للاحتلال الاسرائيلي

شاهد: تسليم الاحتلال جثمان الشهيد الفتى &#34;حمامرة&#34; لذويه

شاهد: تسليم الاحتلال جثمان الشهيد الفتى "حمامرة" لذويه

منوعات

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

بعد وصفها بنجمة مصر الأولى.. شاهد كيف ردت نبيلة عبيد على أحمد السعدني

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد كيف ردت شيماء سيف على سخرية ريهام سعيد من أصحاب الوزن الزائد

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس &#34;وحدة بـ100 وجه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تهاجم ميريام فارس "وحدة بـ100 وجه".. ما السبب؟

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

عربي

الأمير القطري يعزّي السيسي في ضحايا حادث الحافلة

الأمير القطري يعزّي السيسي في ضحايا حادث الحافلة

شاهد: اندلاع حريق هائل بالعاصمة المصرية

شاهد: اندلاع حريق هائل بالعاصمة المصرية

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا