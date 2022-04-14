الأمير القطري يعزّي السيسي في ضحايا حادث الحافلة

نشر الديوان الأميري القطري، اليوم الخميس، بيانًا قدّم من خلاله، الأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني، بواجب العزاء للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان.



ووفقًا لـ(روسيا اليوم)، فقد جاء في البيان، إنّ "أمير البلاد عزّى السيسي في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، متمنينا للمصابين الشفاء العاجل".



ونشر ديوان الأمير تعزيةً مماثلة، تحمل توقيع نائب الأمير.



ويُشار إلى أنّ وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت، أمس، مصرع 10 أشخاص، هم 4 سياح فرنسيين وآخر بلجيكي و5 مصريين، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة، إثر تصادم حافلة سياحية وسيارة نقل بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان في جنوب مصر.









رام الله - دنيا الوطن