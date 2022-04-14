خبير اقتصادي: دعوات جر غزة لمعركة جديدة "تفتقد العقلانية والمسؤولية ومنفصلة عن الواقع"





وأكد شعبان، بأن "العالم والإعلام والمال والسياسة مشغولين في الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية معالجة تداعياتها على جميع المستويات خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الضرورية وحماية الاقتصاد من الإفلاس والتضخم والركود".





وتابع: "العالم الغربي يحشد جهوده كاملة لهزيمة روسيا ومنع الصين من التغول على تايوان. التمويل الأوروبي والأمريكي يتجه وبضخامة إلى أوكرانيا. العالم لديه أولويات وتحديات جديدة".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مركز بال ثينك للدراسات، الخبير الاقتصادي، عمر شعبان، اليوم الخميس، إن "دعوات جر غزة إلى معركة جديدة تفتقد العقلانية والمسؤولية وهي منفصلة عن الواقع والمزاج العام للناس والذي في معظمه لا يتفق معها".وأضاف في مقال له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "قطاع غزة مازال يعاني من تداعيات حرب مايو، إعادة الاعمار لم تبدأ بعد، آلاف العائلات مازالت مشردة، مستويات الفقر والبطالة خاصة بين الشباب وصلت حدود السماء، التمويل الدولي تراجع كثيرا وقد كان ذلك متوقعا، فالعالم المانح لن يقدم على تمويل مشروعات وبنية تحتية قد تتعرض للتدمير مرة ثالثة ورابعة".وشدد على أن هذه الدعوات "تفتقر للقراءة الحكيمة للسياق الإقليمي والدولي، العديد من قوى الإقليم إنتقلت من موقف الداعم إلى مواقف قريبة من العدائية، والحالة العربية ليست بخير".