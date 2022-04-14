الشيخ: الدم الفلسطيني يستباح يومياً على أيدي قوات الاحتلال والمجتمع الدولي فاقد المصداقية





وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن الشهيدين هما: الشاب مصطفى أبو الرب، والشاب شأس كممجي، شقيق الأسير أيهم كممجي أحد منفذي عملية نفق الحرية في سجن جلبوع العام الماضي.





رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، إن الدم الفلسطيني يستباح يومياً على أيدي قوات الاحتلال ومسمع المجتمع الدولي.وأضاف الشيخ، في تصريح عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "إن المجتمع الدولي فاقد المصداقية نتيجة صمته وسكوته وتهربه المقصود من تنفيذ الحد الأدنى من الموقف الأخلاقي المتمثل في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وبعد فضيحته في الكيل بمكيالين في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد شابين في مدينة جنين، متأثرين بجراحهما نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على المحافظة.