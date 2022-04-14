تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وباردا فوق معظم المناطق خاصة الجبلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2022/04/15 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2022/04/16 يكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبيا الى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2022/04/17 يكون الجو صافيا بوجه عام حارا وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي