الرجوب يتلقى برقية تعزية من رئيس الاتحاد الاسيوي باستشهاد اللاعب محمد الغنيم

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، برقية تعزية من رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة، لاستشهاد لاعب نادي الخضر الشهيد محمد الغنيم.وأعرب آل خليفة عن تعازيه الحارة وأسرة كرة القدم الاسيوية، للفريق الرجوب وأسرة كرة القدم الفلسطينية ولعائلة وأصدقاء الشهيد الغنيم بهذا الرحيل المفاجئ والمأساوي.يذكر أن لاعب نادي الخضر الشهيد محمد الغنيم ارتقى يوم الأحد الماضي بعد اغتياله من قبل قوات الاحتلال برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزله الواقع قرب جدار الفصل العنصري.