شؤون فلسطينية

حزب الشعب يدين اقتحام جامعة خضوري ويدعو منظمة التحرير والحكومة لتحمل مسؤولياتهما

حزب الشعب يدين اقتحام جامعة خضوري ويدعو منظمة التحرير والحكومة لتحمل مسؤولياتهما
رام الله - دنيا الوطن
أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال جامعة خضوري والعدوان المتواصل الذي تشنه قوات وأجهزة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن، وما يرافقه من اقتحامات وحصار وقتل وخطف واعتقال، وخاصة ما تعرضت ولا تزال تتعرض له محافظات ومدن القدس وجنين وطولكرم ونابلس والخليل وغيرها.

ونعى حزب الشعب شهداء الوطن في كل المحافظات، مؤكداً أن دمائهم لن تذهب هدرًا، وأن شعبنا ما زال مصمماَ على مواصلة نضاله بكافة الأشكال لمواجهة الاحتلال والإرهاب الاسرائيلي حتى لجمه وكنسه عن أرضنا، داعياً كل قوى وجماهير الشعب الفلسطيني، إلى مزيد من التلاحم الوطني والتوحد الميداني في التصدي لهذا العدوان ومجابهة إرهاب وجرائم الاحتلال وعصابات مستوطنيه بكل السبل الممكنة.

وطالب منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، إلى تحمل مسؤولياتها وإتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة التي من شأنها تعزيز صمود شعبنا ودعم المحافظات والمناطق التي تتعرض للحصار والعدوان المباشر، والانخراط في تفعيل كل سبل مقاطعة دولة الاحتلال والمجابهة الشاملة معه.

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