أبو مويس يبحث مع المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب تعزيز التعاون لخدمة التعليم العالي





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع مدير عام المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب (ASAI) أ. د. إسحق قطب، سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة قطاع التعليم العالي، خاصةً في مجالات توفير المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلبة الفلسطينيين، ودعم البحث العلمي المنتج.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات.وفي هذا السياق، أشاد أبو مويس بالجهود التي تبذلها المؤسسة العالمية على صعيد مساعدة الطلبة الفلسطينيين؛ خاصةً من خلال توفير منح دراسية للطلبة في الجامعات الفلسطينية، وكذلك توفير القروض الحسنة التي تساعد الطلبة لاستكمال تعليمهم.وثمّن الوزير حرص المؤسسة على تغذية سوق العمل بالكفاءات المتخصصة في الميادين التكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية، والاستثمار في الكفاءات العلمية، وتعزيز العقول المتميزة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.من جانبه، ثمّن قطب الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بقطاع التعليم العالي وتجويد مخرجاته، وحرصها على دعم وتمكين الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الوطن والخارج، معرباً عن استعداد مؤسسته لتعزيز التعاون المشترك؛ لضمان مزيد من الدعم لقطاع التعليم العالي الفلسطيني.