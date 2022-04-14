بالأسماء.. رابط فحص منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، الرابط الخاص بفحص الأسماء المستفيدة من منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة، عن شهر نيسان/ ابريل.أعلن السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد صرف دفعة شهر نيسان/ أبريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة في قطاع غزة.وقال العمادي: "اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر نيسان/ أبريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 14/04/2022م".