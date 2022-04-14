بالأسماء.. رابط فحص منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بقطاع غزة
نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، الرابط الخاص بفحص الأسماء المستفيدة من منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة، عن شهر نيسان/ ابريل.
أعلن السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد صرف دفعة شهر نيسان/ أبريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة في قطاع غزة.
وقال العمادي: "اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر نيسان/ أبريل من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 14/04/2022م".
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