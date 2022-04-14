قيادي بحماس: محاولات تدنيس الأقصى بذبح القرابين قد تمتد لأسبوع بداية من غدٍ الجمعة

ورأى القيادي في حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب بالنار إذا نفذ مخطط ذبح القرابين في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الاحتلال مسؤول عن أي استفزاز يقوم به مستوطنوه في الأقصى.



وقال:" المسجد الأقصى خط أحمر لن يقبل شعبنا ومقاومته وفي مقدمتها كتائب القسام المساس به بأي شكل من الأشكال".



وشدد على أهمية الوحدة ورص الصفوف في سبيل حماية القدس والمقدسات، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للنفير للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى طوال شهر رمضان الكريم.



ونبه ناصر الدين إلى أن محاولات تدنيس المستوطنين للأقصى بذبح القرابين قد تمتد لأسبوع، بداية من غد الجمعة.



وأوضح أن ذبح المستوطنين للقرابين اقترب خلال السنوات الأخيرة شيئا فشيئا من المستوطنات إلى نقاط قريبة من الأقصى، وصولاً هذا العام إلى التخطيط لتنفيذه داخله، ضمن مساعي الاحتلال لفرض السيطرة عليه.



وقال القيادي في حماس، إن حركته تعمل في كل الاتجاهات لحفظ وحماية الأقصى من أي تدنيس، وقد عقدت اجتماعات داخلية وأخرى مع القوى والفصائل في هذا الإطار، ووجهت رسائل للاحتلال ولأطراف إقليمية ودولية تحمل الاحتلال مسؤولية أي تجاوز في الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، إن إعلان الاحتلال التراجع عن السماح للمستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى لا يعني شيئا، في ظل استمرار الاعتداءات.وأكد أن المقاومة تراقب تطورات الميدان، مبيناً أن الشعب الفلسطيني تعود على مراوغات الاحتلال.