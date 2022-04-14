قوات الاحتلال تقتحم بلدة الطور بالقدس واطلاق نار على حاجز إسرائيلي ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالات محلية، أن أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الخميس، بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة.إلى ذلك، أكدت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مستوطنة (إفرات) المقامة على أراضي قرى جنوب بيت لحم.وكان الفتى قصي فؤاد حمامرة، (16 عاما)، قد استشهد مساء الأربعاء، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم.وأفاد شهود عيان أن عدة رصاصات أصابت جسد الفتى حمامرة، وتركه جنود الاحتلال ينزف ومنع سيارات الاسعاف من الوصول إليه حتى استشهاده.هذا وأعلن تلفزيون فلسطين، عن استشهاد الشاب الفلسطيني عمر عليان (19 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.ووفق إحصائية لوزارة الصحة برام الله، فإن ست إصابات بالرصاص الحي وصلت مجمع فلسطين الطبي من بلدة سلواد، منها إصابة متوسطة في الكتف وأربع إصابات في الأطراف السفلية وإصابة في اليد وجميعها بحالة مستقرة.يشار إلى أن أكثر من 43 مواطناً بينهم نساء وأطفال استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة والداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري.