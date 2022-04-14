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شؤون فلسطينية

مانويل مسلم: سنموت دفاعا عن الأقصى ولن نسلّم مفاتيحه للاحتلال الاسرائيلي

مانويل مسلم: سنموت دفاعا عن الأقصى ولن نسلّم مفاتيحه للاحتلال الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم، أمس الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك ولن يسلم مفاتيح المسجد للاحتلال الإسرائيلي.

جاءت تصريحات مسلم بعد إعلان "جماعات الهيكل" المزعوم نيتها إدخال "قربان الفصح" إلى الأقصى، ونشرت إعلاناً بمكافأة مالية لمن يتمكن من إدخاله إلى المسجد يوم الجمعة القادم 14 رمضان.

ونشرت هذه الجماعات على مختلف منصاتها إعلاناً يدعو المستوطنين إلى المبادرة الفردية لتقديم "قربان الفصح" في المسجد الأقصى، واعدة من يتمكن من ذلك بمكافأة مالية.

وقال مسلم: "سنموت كلنا شرفاء أقوياء رافعي الرأس حول الأقصى والقيامة ولن نسلّم مفاتيح الأقصى والقيامة للصهاينة".

وأضاف: "إن أهم درس نستقيه من صلابة  القدس والأقصى هي أن القوة في الشعب إذا أراد الحياة والقدس والأقصى".

ونوه إلى أن وصولُ الإسرائيليين إلى هدفهم وهو الأقصى المبارك والصلاة في ربوعه وثرثرات تقديم قربان الفصح اليهودي في ساحاته يعني مراوغتهم للسيطرة عليه واستملاكه أو هدمه لبناء هيكلهم المزعوم مكانه.

وقال مسلم: "إذا صمتنا عن وقاحتهم فلا يحق لنا أن نقاومهم في المستقبل لذلك في حدّ الأقصى، الحدّ ما بين الجدّ واللعب".

وتابع: "سأحمي أنا الأقصى ومحمد سيحمي القيامة. الأقصى والقيامة في القدس لهما ظل، وفي ظلهما نفرش وننام. وإن خلع الاحتلال أبوابها سأقف أنا منويل على باب الأقصى ويقف محمد على باب القيامة لنصدّ ريحَ  المستوطنين ورائحتهم مِن العبور والدخول إلى مَقْدِسِها؛ وإن اسْتَشْهَدتُ هناك فحفيدي الذي يلعب في باب الأسباط سيسرع ليغلق الباب مكاني".

وأضاف أن "الأقصى المبارك هو مَن جعل القرآن جزءا مِن الحضارة المسيحية، وكنيسة القيامة هي مَن جعلت الإنجيل جزءا مِن الحضارة الإسلامية لذلك اندمجت الحضارتان في حضارة واحدة لشعب واحد".

وختم قائلا: "يناديكم الأقصى بصوت وقد بُحّ، وعيون ذارفات دموعا سخينة: أنا أقصاكم فلا تكونوا أقصاي".

والأربعاء، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قادة الاحتلال والجماعات الصهيونية من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين" فيما يسمى عيد الفصح، وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى، مشددة على أن المقاومة هي الرد الأمثل على جرائم الاحتلال في نابلس وعموم الضفة الغربية.

وأكدت حماس أن شعبنا لن يسمح بتنفيذ مخطط "ذبح القرابين" في الأقصى مهما كان الثمن، مشيرة إلى أن ذلك يمثل تصعيدا خطيرا يتجاوز كل الخطوط الحُمر، كما أنه اعتداء مباشر على عقيدة ومشاعر شعبنا وأمتنا في هذا الشهر الفضيل.

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