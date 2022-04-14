تضامناً مع أهالي الشهداء.. القوى الوطنية والإسلامية برام الله والبيرة تعلن الحداد والإضراب الشامل
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية برام الله والبيرة مساء الأربعاء، الحداد والإضراب شامل اليوم الخميس، وذلك تضامنًا مع أهالي الشهداء الذين ارتقوا أمس، برصاص قوات الاحتلال.
هذا ودعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان مقتضب، أبناء شعبنا للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس، استنكارًا لجرائم الاحتلال وإجلالًا لأرواح الشهيــدين في سلواد وحوسان.
كما وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، الإضراب الشامل اليوم الخميس، في كافة مناحي الحياة تمشل المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والوكالة حدادا على روح الشهيد قصي فؤاد حمامرة.
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