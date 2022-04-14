بيت لحم: إصابة مسن بقنبلة صوت في وجهه خلال مواجهات مع الاحتلال





وأفادت المصادر، أن المسن إبراهيم صلاح (80 عاما) أصيب بقنبلة صوت في وجهه، أثناء تواجده في شرفة منزله بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات في البلدة.



وقال حسين صلاح، إن "والده أصيب بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال صوب المنزل أثناء تواجده على شرفة المنزل، حيث أصابته في وجهه، ونقل الى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج".



الجدير بالذكر، أن مواجهات اندلعت في البلدة القديمة، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة آخرين بالاختناق.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، مساء الأربعاء، عن إصابة مسن في وجهه بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.