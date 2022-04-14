شؤون فلسطينية

الهندي: غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة ستواصل اجتماعاتها لتقييم الوضع

الهندي: غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة ستواصل اجتماعاتها لتقييم الوضع
محمد الهندي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة ستواصل اجتماعاتها لتقييم الوضع على أكمل وجه.

جاء ذلك، خلال تصريح له اليوم الأربعاء، في ظل تصعيد "الاحتلال الصهيوني لإرهابه وعدوانه بالضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأضاف الهندي: "القتلى في العمليات الفدائية هم مسلحون من جيش العدو، فعلى السلطة الفلسطينية أن لا تقف محايدة"، مبيناً أن المسألة ليست فقط "ذبائح"، المسألة اعتداءات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

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