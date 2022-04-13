الجاغوب: الاحتلال يشن عدوانه على شعبنا مستغلاً الصمت العربي والدولي





وفي السياق، قال الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل: "المطلوب منا كفلسطينيين تفعيل المــقـــاومــة الشعبية في كل الضفة، وأن نلتف خلف القيادة، والبعض عنده تقصير ولكن الآن يجب أن نتحدث عن الوحدة الوطنية ونعمل عليها".

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، مساء الأربعاء، إن: "الاحتلال يشن عدواناً متواصلاً على أبناء شعبنا العزل الذين لا يملكون إلا الصبر ومواصلة الصمود في وجهة آلة حرب صهيونية".وأضاف الجاغوب في تصريح له عقب إرتقاء 3 شهداء اليوم، أن "الاحتلال يشن عدوانه على شعبنا في ظل صمت عربي ودولي على الجرائم وغض البصر عنها، وتسليط الضوء على جرائم أخرى في العالم".وتابع: "حان الوقت لينظر العالم إلى إرهاب جنود الاحتلال بدون مواربه والتوقف عن حالة النفاق الدولي المفضوحة والمعايير المزدوجة".