شؤون فلسطينية

رضوان يوجه رسالة للاحتلال: لا تختبر صبر المقاومة وسيف القدس ما زال مشرعاً

رضوان يوجه رسالة للاحتلال: لا تختبر صبر المقاومة وسيف القدس ما زال مشرعاً
رام الله - دنيا الوطن
وجه الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي، قال فيها: "إن أي مساس بالمسجد الاقصى او اي ذبح للقرابين داخل المسجد، انما يمثل قلباً للطاولة، ويمثل عدواناً على المبادئ والقيم والاخلاقيات، واستفزازا لشعبنا الفلسطيني".

واضاف رضوان: "دون المسجد الاقصى، أرواحنا ودماؤنا، وأن سيف القدس ما زال مشرعا، ولن يغمد حتى دحر الاحتلال"، لافتا إلى أن رسالة الفصائل التي اجتمعت اليوم الأربعاء، هي للشعب الفلسطيني، لأجل الجهوزية والدفاع عن القدس العاصمة الابدية لفلسطين.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو رسالة الى لعلماء وشعوب الأمة العربية والاسلامية للدفاع عن القدس العاصمة الابدية لفلسطين، بالاضافة الى أنه رسالة الى المطبعين بضرورة العودة الى رشدهم ورفع الغطاء عن هذا الاحتلال، وضرورة دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني، كون أن هذا الاحتلال يمثل خطورة على الامة والشعوب العربية والاسلامية.

وفي السياق، قال القيادي في حركة حماس: "إن رسالة المقاومة اليوم واضحة دون لبس، فهذا الاحتلال الذي يراوغ يحاول ان يختبر صبر المقاومة، وبالتالي نقول له لا تختبر صبر المقاومة، وشعبنا الفلسطيني مدعو للرباط في المسجد الاقصى وقيام ليالي شهر رمضان، كما أنه مدعو في يوم الجمعة للصلاة في المسجد الاقصى دفاعاً عن قدسهم".

واكد رضوان، أن الرد على جرائم الاحتلال في سلواد وجنين هو بتصعيد الاشتباك وإشعال الأرض تحت قدميه، مشيرا إلى أن المقاومة لن تسمح بأن يستفرد الاحتلال بجنين أو رام الله او سلوان، فنحن شعب واحد.

وقال: "وحدتنا الوطنية صمام الأمان، ومواجهتنا الشعبية والمسلحة هي رد على جرائم الاحتلال الصهيوني"، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة اعتداءات الاحتلال.









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