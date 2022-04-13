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شؤون فلسطينية

العاروري يدعو شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال

العاروري يدعو شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال
صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، جماهير شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل. 

وأضاف العاروري: "كما نستنفر أبناء شعبنا البطل وخاصة في رام الله والبيرة لمساندة الصامدين في بلدة سلواد". 

وبدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، ، إن "هذه الثورة العظيمة التي تعيشها الضفة الغربية والاشتباك المتواصل مع جيش الاحتلال في كل مدنها، تعبير عن انتفاضة متصاعدة لن توقفها الاعتقالات ولا الاغتيالات".

وأضاف قاسم: "يتوهم الاحتلال وأتباعه بأنهم يستطيعون وقف هذا المد الثوري لشباب الضفة البواسل، فهذه الثورة مستمرة حتى النصر المبين لشعبنا".

والجدير بالذكر، أن حالة من التوتر تشهدها مختلف مدن الضفة الغربية لاسيما مدينتي رام الله وبيت لحم عقب استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال إثر اندلاع مواجهات مساء اليوم. 

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