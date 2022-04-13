الرئيس عباس يطمئن على أحوال شعبنا في محافظة جنين ومخيمها

اطمئن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، على أحوال شعبنا في المحافظة والمخيم على وجه الخصوص، وذلك في أعقاب الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمحافظة.



جاء ذلك، خلال إتصال مع محافظ جنين أكرم الرجوب، في إطار الاطمئنان على الوضع الميداني في المحافظة والمخيم.



وأكد الرئيس عباس، موقفه الثابت بإدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وكذلك على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية واحترام القانون الدولي.



وأعطى، توجيهاته لتقديم المساعدات العاجلة لأهلنا في المخيم لتمكينهم من الصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر عليهم.



رام الله - دنيا الوطن