إصابات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في رام الله وبيت لحم



وقالت المصادر، إن أحد الإصابات بالرصاص الحي فيما أصيب العشرات بالاختناق والعيارات المطاطية، وتركزت المواجهات في منطقة المطنية شرق القرية ومنطقة الكبار.





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء الأربعاء، عن ست إصابات بالرصاص الحي وصلت مجمع فلسطين الطبي من بلدة سلواد، منها إصابة متوسطة في الكتف وأربع إصابات في الأطراف السفلية وإصابة في اليد وجميعها بحالة مستقرة.وفي بيت لحم، أفادت مصادر طبية، بإصابة أربعة مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في بلدة حوسان بالمحافظة، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال بعد استشهاد فتى في القرية.