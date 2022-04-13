الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من بينهم المطارد القسامي معاذ حامد والأسير المحرر خلدون البرغوثي من بلدة كوبر قضاء رام الله.وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال، ووحدة اليمام الخاصة اقتحمت بلدة كوبر ساعة الإفطار، واقتحمت منزل المحرر البرغوثي واعتقلته مع المطارد حامد وأربعة مواطنين آخرين.وأصيب شاب بشظية في صدره خلال المواجهات التي شهدتها بلدة كوبر، قبل أن تنتقل قوات الاحتلال إلى بلدة سلواد المجاورة وتحاصر منزلاً في منطقة رأس علي حيث طالبت أحد المواطنين بتسليم نفسه.وأفاد شهود عيان أن اشتباكاً مسلحاً دار في البلدة، إلى جانب مواجهات مع الشبان الذين رشقوا آليات الاحتلال بالحجارة.ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية لسلواد وهددت بتفجير المنزل المحاصر.كما امتدت المواجهات الى بلدة بيرزيت شمال رام الله حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال.يذكر أن المجاهد القسامي معاذ حامد نفذ في 29/6/2015 عملية "مستوطنة شفوت راحيل" بإطلاق النار على سيارة مستوطنين، قتل أحدهم وأصيب ثلاثة آخرين بجراح.وحامد أحد أعضاء خلية سلواد القسامية التي ضمت المجاهد أحمد شبراوي، واعتقلوا لاحقاً لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الى أن أفرج عنهم مساء اليوم.