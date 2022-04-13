الخارجية المصرية: يجب احتواء الموقف ومنع التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية المصرية، إدانتها على ما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.وبدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إنه: "يرفض أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان"، مؤكدًا ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة.