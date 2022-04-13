عاجل

  • جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال يرتطم بجدار بعد رشقه بالحجارة في مواجهات سلواد شرق رام الله

  • اشتباك مسلح جديد مع الاحتلال في بلدة سلواد شمال شرق رام الله

  • قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان ببلدة سلواد شمال شرق رام الل.

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطيرة على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين والقدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين وكذلك المواجهات الدامية مع المستوطنين واستخدامهم للقوة المفرطة.

واعتبر أن ذلك انتهاكا صارخا لحرمات شهر رمضان المبارك، محذرا في الوقت ذاته من خطورة ما أعلنته جماعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتقديم القرابين وممارسة طقوس دينية في إطار الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء، علىً أن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتها للمسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم هو استفزاز لمشاعر العالم العربي والإسلامي وليس الشعب الفلسطيني فحسب، فضلا عن أن هذه الخطوات ستساهم في تأجيج الصراع والوصول به إلى ذروته وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها وخصوصا أن هذا التصعيد ينذر بإشعال فتيل حرب دينية لا يسلم منها أحد وستطال الجميع، مؤكدا أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه إسرائيل ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله.

وطالب البرلمان العربي،  المجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل على وقف هذه المخططات التي ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي وعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الأخر.





أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الخارجية المصرية: يجب احتواء الموقف ومنع التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية

الخارجية المصرية: يجب احتواء الموقف ومنع التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال تعدم فتى فلسطيناً من بلدة حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعدم فتى فلسطيناً من بلدة حوسان غرب بيت لحم

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

غانتس: لا أرى أن هناك تصاعداً لحالة التوتر مع غزة وجيشنا مستعد

غانتس: لا أرى أن هناك تصاعداً لحالة التوتر مع غزة وجيشنا مستعد

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة

اشتية يبحث مع &#34;أنيرا&#34; برامجها الحالية والمستقبلية

اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

اشتية يبحث مع &#34;أنيرا&#34; برامجها الحالية والمستقبلية

اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

منوعات

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب &#34;رقبتها&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب "رقبتها"

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج "رامز موفي ستار"

عربي

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار