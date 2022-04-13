شركات طيران إسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات إلى شرم الشيخ الأسبوع المقبل



هذا ويسمح للسياح الاسرائيليين بدخول المدينة دون الزامهم بالخضوع لفحوصات كشف الكورونا شريطة أن يكونوا مطعمين بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس وأن يكون قد مر أسبوعان على الأقل على تلقيهم هذه الجرعة الأخيرة.



كما ويعفى السياح الإسرائيليين من وجوب الحصول على تأشيرة دخول غير أنه يتطلب عليهم تعبئة استمارة قبل وصولهم إلى المدينة.





ووفقاً لمصادر عبرية، فإن كل شركة طيران إسرائيلية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات اسبوعيًا.