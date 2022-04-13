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دولي

شركات طيران إسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات إلى شرم الشيخ الأسبوع المقبل

شركات طيران إسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات إلى شرم الشيخ الأسبوع المقبل
طائرة نقل ركاب إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ ثلاث شركات طيران اسرائيلية هي إلعال وأركياع ويسرائير بتسيير رحلات جوية الى مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء وذلك اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن كل شركة طيران إسرائيلية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات اسبوعيًا.

هذا ويسمح للسياح الاسرائيليين بدخول المدينة دون الزامهم بالخضوع لفحوصات كشف الكورونا شريطة أن يكونوا مطعمين بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس وأن يكون قد مر أسبوعان على الأقل على تلقيهم هذه الجرعة الأخيرة.

كما ويعفى السياح الإسرائيليين من وجوب الحصول على تأشيرة دخول غير أنه يتطلب عليهم تعبئة استمارة قبل وصولهم إلى المدينة.

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