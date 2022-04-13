مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير



وأضاف مجدلاني، أنهم في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني متضامنون مع دعوة رئيس القائمة المشتركة في "الكنيست" أيمن عودة والتي دعا فيها كل عربي في الداخل المحتل مجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي لترك هذا الجيش.



وأوضح أن هذه الدعوة الجريئة والصادقة التي أطلقها أيمن عودة من قلب مدينة القدس المحتلة، تعبر الروح الوطنية والتضامن مع أبناء شعبنا الفلسطيني وعن الرفض القاطع لكل مظاهر الاحتلال وجرائمه.



وحذر مجدلاني، من التحريض المستمر من قبل "حكومة الاحتلال الفاشية" التي تمارس كافة الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني وخصوصا على أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة وأبناء شعبنا في الداخل المحتل.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني على وحدة الدم والمصير والتضامن مع أبناء شعبنا في الداخل المحتل.